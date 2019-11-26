По какой причине трамваи в Ижевске сходят с рельсов

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-26T15:38:08+03:00

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В Ижевске уже несколько раз на одном и том же месте трамваи сходят с рельсов. Гендиректор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов прокомментировал ситуацию.

- Очень непростой перекресток улиц Кирова - Карла Маркса, с перепадом и наклоном. Там постоянно сходят трамваи. Мы рассчитывали, что летом нам удастся его отреставрировать, но денег не хватило. Последний сход показал, что нужно что-то делать. Сейчас мы уже поняли проблему и решаем, каким образом уйдем от схода, чтобы зиму отстоять, а летом обязательно будем решать проблему, - поделился Андрей Батов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

Чтобы избежать схода трамваев с рельсов, летом отремонтируют пути на перекрестке Кирова и К.Маркса 00:00 00:00

Напомним, сход трамвая произошел в воскресенье, 24 ноября, вечером (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU