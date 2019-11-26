2019-11-26T17:47:57+03:00
Общество

«Я за шубу и туфли лодочки»: стилист-имиджмейкер из Ижевска поделилась «модными» советами

А также рассказала, какие ошибки совершают люди, подбирая образ
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

26 ноября, во вторник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, +12) стилист-имиджмейкер Мария Агашина, она рассказала, где в столице Удмуртии купить модную одежду и как определить свой стиль.

А также, какие ошибки совершают ошибки в подборе образов.

Где в Ижевске купить модную одежду и как определить свой стиль?

00:00
00:00

- Сейчас все чаще наблюдаю прогресс в стилистике горожан, думаю благодаря «Инстаграму» и магазинам, которые продают интересную одежду. Мы часто руководствуемся своими привычками, и боимся экспериментов, поэтому не может создать правильный образ, - поделилась Мария.

О чем еще рассказала стилист, можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Ижевске презентовали проект третьей очереди благоустройства Центральной площади. Разбираемся, какие идеи есть у архитекторов.

- На одном из ижевских заводов произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заразились несколько десятков человек, часть из них была доставлена в больницу. Что же произошло – разбиралась «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пункты проведения ГИА в Удмуртии оборудуют камерами и металлорамками
Фото: подлинные картины Рубенса привезли в Ижевск
У жительницы Удмуртии похитили полмиллиона рублей
241 млн рублей на дороги: в Ижевске объявили торги на ремонт дороги в Ленинском районе
Нет дела – нет наказания: ижевчанин разорвал материалы уголовного дела
«Ей нужно отказаться от выступления в ледовых шоу»: Илья Авербух дал совет фигуристке Алине Загитовой
По какой причине трамваи в Ижевске сходят с рельсов
Подозреваемые в хищении денег с банковских счетов жителей Удмуртии задержаны
Клиенты Tele2 начнут «Черную пятницу» в четверг
Из-за ДТП нет движения трамваев №10 и №12 в Ижевске
Пропавшего рыбака в Удмуртии разыскивают с 11 октября
Не справился с управлением: на трассе Удмуртии столкнулись две легковушки
Пешеходный переход обустроят через улицу Рупасова в Ижевске
Сводный отряд полиции вернулся в Удмуртию из служебной командировки
Житель Удмуртии обвиняется в сексуальном насилии в отношении 4-летней девочки
Повторное тестирование сервиса «Запись в школу» в Удмуртии прошло успешно
Мужчина из Удмуртии жестоко избил мать
Избыток реагента и гололед во дворах: глава Ижевска совершил очередную прогулку по городу
Сточные воды сбрасывали в Ижевский пруд
Два человека отравились угарным газом в Ижевске
Ижевчанка потеряла крупную сумму, заказав товар в интернете
Ижевчанин избил незнакомого мужчину и украл у него более 250 тысяч рублей
Ижевчан приглашают принять участие в новогоднем оформлении города
16-летнего подростка разыскивают в Ижевске
С 1 июля 2020 года справка для водителей в Удмуртии будет стоить около 5 тысяч рублей
Поссорившись с мужем, жительница Ижевска закидала камнями его машину