«Я за шубу и туфли лодочки»: стилист-имиджмейкер из Ижевска поделилась «модными» советами
26 ноября, во вторник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, +12) стилист-имиджмейкер Мария Агашина, она рассказала, где в столице Удмуртии купить модную одежду и как определить свой стиль.
А также, какие ошибки совершают ошибки в подборе образов.
Где в Ижевске купить модную одежду и как определить свой стиль?
- Сейчас все чаще наблюдаю прогресс в стилистике горожан, думаю благодаря «Инстаграму» и магазинам, которые продают интересную одежду. Мы часто руководствуемся своими привычками, и боимся экспериментов, поэтому не может создать правильный образ, - поделилась Мария.
О чем еще рассказала стилист, можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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