«Я за шубу и туфли лодочки»: стилист-имиджмейкер из Ижевска поделилась «модными» советами

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-26T17:47:57+03:00

А также рассказала, какие ошибки совершают люди, подбирая образ

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26 ноября, во вторник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, +12) стилист-имиджмейкер Мария Агашина, она рассказала, где в столице Удмуртии купить модную одежду и как определить свой стиль.

А также, какие ошибки совершают ошибки в подборе образов.

Где в Ижевске купить модную одежду и как определить свой стиль? 00:00 00:00

- Сейчас все чаще наблюдаю прогресс в стилистике горожан, думаю благодаря «Инстаграму» и магазинам, которые продают интересную одежду. Мы часто руководствуемся своими привычками, и боимся экспериментов, поэтому не может создать правильный образ, - поделилась Мария.

О чем еще рассказала стилист, можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU