Онлайн: Глава Удмуртии ответит на вопросы жителей

СЕГОДНЯ 06:31 2019-11-27T06:40:18+03:00

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27 ноября, в среду, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) программа «Утро с Главой». В студии Александр Бречалов ответит на вопросы жителей и расскажет об актуальных новостях региона. Также в гостях Татьяна Чуракова, министр социальной политики и труда Удмуртии.

Начало программы в 07:33. Вопросы можно задать, дозвонившись в эфир по телефону 94-50-94, написать в Вайбер по номеру 8-912-007-08-06.

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Утро с Главой Удмуртии 27.11.19.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту. Также в студии Татьяна Чуракова, министр социальной политики и труда Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU