Ижевчанина обвиняют в сексуальном насилии в отношении 7-летнего пасынка

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-27T10:01:58+03:00

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В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в сексуальном насилии над 7-летним пасынком.

- По данным следствия, мужчина жил с женой и тремя детьми, двое из которых, в том числе 7-летний пострадавший, были ему не родными. 20 ноября 2019 года пьяный мужчина встретил мальчика из школы, привел домой и, находясь с пасынком наедине, совершил в отношении него сексуальное насилие, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Мальчик сообщил о случившемся матери, которая в свою очередь обратилась в полицию. Злоумышленник задержан, на данный момент находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU