2019-11-27T13:58:18+03:00
Общество

Жители Ижевска смогут попасть на прием главного инспектора МВД России

Встреча пройдет 7 декабря
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске 7 декабря 2019 года, в субботу, главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Басак проведет прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Встреча с жителями региона будет проходить с 10:00 в здании МВД по Удмуртии Республике, расположенном по адресу: улица Советская, 17. Жители смогут задать интересующие их вопросы, связанные с деятельностью полиции региона, а также обратиться с проблемами, касающимися обеспечения их прав и законных интересов, - сообщает пресс-служба.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Записаться на приём можно по телефону 8 (3412) 41-92-89.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот это да! Ижевчанин пытался продать информацию о секретных разработках иностранцам.

- Будьте внимательны! На перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинской произошел излив воды.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За 2019 год в Ижевске зарегистрировали более 300 наездов на пешеходов
«У нас в приоритете дети»: глава Удмуртии рассказал о дальнейшей поддержке ХК «Ижсталь»
Холодную воду отключили в пяти домах из-за излива воды в Ижевске
До 2025 года в Удмуртии должны переселить из аварийного жилья 6,5 тысяч человек
Ижевчанин пытался продать информацию о секретных разработках иностранцам
Излив воды произошел на перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинской в Ижевске
Ижевчанина обвиняют в сексуальном насилии в отношении 7-летнего пасынка
«Это безобразие!»: Глава Удмуртии отчитал министров за отписки на обращения граждан
Отмечали День матери: жителя Удмуртии подозревают в убийстве знакомого
Впервые за 60 лет в Удмуртии издадут русско-удмуртский словарь
Девять жителей Удмуртии осуждены за производство и продажу поддельного алкоголя
Маленькие детсады могут появиться на первых этажах новостроек Ижевска
Онлайн: Глава Удмуртии ответит на вопросы жителей
41 кубометр деревянных палочек из Ижевска экспортируют в Китай
«Я за шубу и туфли-лодочки»: стилист-имиджмейкер из Ижевска поделилась «модными» советами
Пункты проведения ГИА в Удмуртии оборудуют камерами и металлорамками
Фото: подлинные картины Рубенса привезли в Ижевск
У жительницы Удмуртии похитили полмиллиона рублей
241 млн рублей на дороги: в Ижевске объявили торги на ремонт дороги в Ленинском районе
Нет дела – нет наказания: ижевчанин разорвал материалы уголовного дела
«Ей нужно отказаться от выступления в ледовых шоу»: Илья Авербух дал совет фигуристке Алине Загитовой