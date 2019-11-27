Жители Ижевска смогут попасть на прием главного инспектора МВД России

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-27T13:58:18+03:00

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В Ижевске 7 декабря 2019 года, в субботу, главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Басак проведет прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Встреча с жителями региона будет проходить с 10:00 в здании МВД по Удмуртии Республике, расположенном по адресу: улица Советская, 17. Жители смогут задать интересующие их вопросы, связанные с деятельностью полиции региона, а также обратиться с проблемами, касающимися обеспечения их прав и законных интересов, - сообщает пресс-служба.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Записаться на приём можно по телефону 8 (3412) 41-92-89.

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ИСТОЧНИК KP.RU