Жители Ижевска смогут попасть на прием главного инспектора МВД России
В Ижевске 7 декабря 2019 года, в субботу, главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Басак проведет прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Встреча с жителями региона будет проходить с 10:00 в здании МВД по Удмуртии Республике, расположенном по адресу: улица Советская, 17. Жители смогут задать интересующие их вопросы, связанные с деятельностью полиции региона, а также обратиться с проблемами, касающимися обеспечения их прав и законных интересов, - сообщает пресс-служба.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Записаться на приём можно по телефону 8 (3412) 41-92-89.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Вот это да! Ижевчанин пытался продать информацию о секретных разработках иностранцам.
- Будьте внимательны! На перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинской произошел излив воды.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»