2019-11-27T13:10:56+03:00
Общество

«У нас в приоритете дети»: глава Удмуртии рассказал о дальнейшей поддержке ХК «Ижсталь»

На вопросы Александр Владимирович отвечал 27 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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27 ноября, в среду, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) в программе «Утро с Главой» Александр Бречалов отвечал на интересующие вопросы горожан.

Так, по его словам поступает очень много вопросов, связанных с дальнейшей поддержкой хоккейной команды «Ижсталь».

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- Друзья, более 60 млн рублей мы тратим на профессиональную команду, наверное, этого мало, но мы выбрали для себя приоритет – это детский спорт. И вы знаете, что мы большие деньги вкладываем в спортивную инфраструктуру, планируем реконструкцию ЛД «Ижсталь», хотя у нас с этим трудности и проводим качественные соревнования. Пока при тех деньгах, которые у нас есть это приоритет. Напомню, в 2017 году группа болельщиков доказывала мне, что готова поддержать команду. Ни одного предложения я не получил. Друзья, профессиональный спорт по минимальному уровню мы поддерживаем. Но сейчас приоритет – дети, - прокомментировал руководитель региона.

Также Александр Владимирович развеял слухи о том, что в ледовом дворце «Ижсталь» хотят делать торгово-развлекательный центр.

- Ваши переживания, что ледовый дворец планируют перестроить в ТРЦ, ну не читайте вы чушь всякую. Наверное, у кого-то есть такое желание, но при мне такого не будет. Я уверен, что вообще такого не будет, - сказал Александр Бречалов.

Утро с Главой Удмуртии 27.11.19.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту. Также в студии Татьяна Чуракова, министр социальной политики и труда Удмуртии.

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- Министр строительства Удмуртии рассказал, сколько людей должны переселить из аварийного жилья до 2025 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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