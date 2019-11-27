Фигуристка Елизавета Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-27T15:05:03+03:00

Она не попала в финал серии Гран-при

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Фигуристка Елизавета Туктамышева на тренировке исполнила сложный прыжок - четверной тулуп. Видео прыжка опубликовали на странице группы Алексея Мишина.

Ранее спортсменка не прошла в финал серии Гран-при. На этапе в Китае девушка упала во время короткой программы, но чисто исполнила произвольную программу и заняла третье место (подробнее).

Кстати, с 5 по 8 декабря фигуристка выступит на соревнованиях ISU Challenger 2018/2019 Golden Spin of Zagreb в Хорватии. Турнир является финальным в серии из десяти соревнований Challenger по фигурному катанию в 2019 г. Данные состязания, так же как и турниры серии Гран-при, позволяют набрать очки в мировом рейтинге. От сборной России у женщин также выступит действующая чемпионка Европы Софья Самодурова

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- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева представила показательное выступление на Гран-При в Китае. По ссылке есть видео выступления девушки.

Елизавета Туктамышева и четверной тулуп.Ноябрь, 2019 instagram.com/arizakarian

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ИСТОЧНИК KP.RU