На улице Телегина в Ижевске водитель насмерть сбил 51-летнюю женщину
В Ижевске 27 ноября на улице Телегина водитель насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 20-летний водитель машины «Лада-Приора», который имеет стаж управления всего год, сбил 51-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего водитель вылетел на «встречку», где врезался в машину «Лада-Веста», - сообщает ведомство.
В результате ДТП женщина скончалась на месте. По факту ДТП проводится расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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