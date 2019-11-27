2019-11-27T16:21:50+03:00
Происшествия

На улице Телегина в Ижевске водитель насмерть сбил 51-летнюю женщину

ДТП произошло 27 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 27 ноября на улице Телегина водитель насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 20-летний водитель машины «Лада-Приора», который имеет стаж управления всего год, сбил 51-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего водитель вылетел на «встречку», где врезался в машину «Лада-Веста», - сообщает ведомство.

В результате ДТП женщина скончалась на месте. По факту ДТП проводится расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В отделе ГИБДД по Ижевску рассказали, сколько пешеходов сбили за прошедший период 2019 года.

- Глава Удмуртии рассказал о дальнейшей поддержке ХК «Ижсталь».

- Сколько домов временно останутся без холодной воды из-за происшествия на перекрестке улиц Пушкинская - 10 лет Октября.

Смертельное ДТП в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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