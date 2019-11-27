На улице Телегина в Ижевске водитель насмерть сбил 51-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-27T16:21:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 27 ноября на улице Телегина водитель насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 20-летний водитель машины «Лада-Приора», который имеет стаж управления всего год, сбил 51-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего водитель вылетел на «встречку», где врезался в машину «Лада-Веста», - сообщает ведомство.

В результате ДТП женщина скончалась на месте. По факту ДТП проводится расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В отделе ГИБДД по Ижевску рассказали, сколько пешеходов сбили за прошедший период 2019 года.

- Глава Удмуртии рассказал о дальнейшей поддержке ХК «Ижсталь».

- Сколько домов временно останутся без холодной воды из-за происшествия на перекрестке улиц Пушкинская - 10 лет Октября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/746449" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП в Ижевске.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU