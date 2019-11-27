Из-за ДТП в Ижевске не было движения некоторых троллейбусов
В Ижевске из-за ДТП не было движения троллейбусов №№2, 6д, 10 на улице Орджоникидзе, на участке от завода Нефтемаш до улицы Ракетной. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ. Движение организовано:
№2 маршрут: Дом печати - Адм. Индустр. района - ул. Удмуртская - ул. Орджоникидзе - завод Нефтемаш;
№ 6д маршрут: по 6-му маршруту;
№ 10 маршрут: пос. Машиностроителей - ул. Новоажимова - ул. К. Либкнехта - ул. Орджоникидзе - завод Нефтемаш.
Движение открыли в 17:10.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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