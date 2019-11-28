«5 светофоров и 9 комплексов видеофиксации»: в Удмуртии обсудили планы на 2020 год

СЕГОДНЯ 07:53 2019-11-28T07:53:13+03:00

Их установят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В Удмуртии обсудили планы по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

- В следующем году по проекту планируется отремонтировать 19 участков региональных трасс протяженностью 80,6 км и 25 участков дорог в Ижевске, протяженностью около 35 км. Также планируется установить 9 комплексов фото-видеофиксации, 5 светофорных объектов (4 из них в Ижевске), выполнить устройство освещения 4 участков региональных трасс, - говорится в сообщении.

При этом, чтобы обеспечить сохранность автодорог региона будет установлен аппаратно-программный комплекс весо-габаритного контроля, проектирование которого выполняется в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU