Учения по ликвидации ЧС на дороге пройдет в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:11 2019-11-28T06:11:29+03:00

Изменить размер текста: A A

28 ноября на трассе Удмуртии пройдут учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- С 9:00 до 15:00 на Якшур-Бодьинском тракте (не доезжая до села Селычка) будут проходить тактико-специальные учения с органами управления, силами и средствами Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС, - говорится в сообщении.

Жителей и автомобилистов просят соблюдать спокойствие.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Министр строительства Удмуртии рассказал, сколько людей должны переселить из аварийного жилья до 2025 года.

- Вот это да! Ижевчанин пытался продать информацию о секретных разработках иностранцам.

- Не только жителей Ижевска впечатлил вчерашний закат! Один из российских артистов поделился шикарными фотографиями.

- «Это безобразие!»: Глава Удмуртии отчитал министров за отписки на обращения граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU