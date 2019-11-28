Учения по ликвидации ЧС на дороге пройдет в Удмуртии
28 ноября на трассе Удмуртии пройдут учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
- С 9:00 до 15:00 на Якшур-Бодьинском тракте (не доезжая до села Селычка) будут проходить тактико-специальные учения с органами управления, силами и средствами Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС, - говорится в сообщении.
Жителей и автомобилистов просят соблюдать спокойствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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