2019-11-28T06:11:29+03:00
Общество

Учения по ликвидации ЧС на дороге пройдет в Удмуртии

Жителей просят соблюдать спокойствие
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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28 ноября на трассе Удмуртии пройдут учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- С 9:00 до 15:00 на Якшур-Бодьинском тракте (не доезжая до села Селычка) будут проходить тактико-специальные учения с органами управления, силами и средствами Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС, - говорится в сообщении.

Жителей и автомобилистов просят соблюдать спокойствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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