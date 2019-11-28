14 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь за 9 месяцев 2019 года

СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-28T10:33:07+03:00

Это примерно 1,03 тысячи рублей в месяц на одного жителя

Изменить размер текста: A A

Жители Удмуртии за девять месяцев 2019 года потратили на алкоголь 14 млрд рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

Примерно один житель тратит на алкоголь 1,03 тысячи рублей в месяц, это больше, чем на покупку мяса – 913 рублей, кондитерских изделий – 492 рубля, хлебобулочных изделий – 464 рубля и лекарств – 317 рублей.

Самым популярным напитком среди жителей республики являются пиво и пивные напитки. За представленный период их продали в объеме 11,79 млн декалитров. Водки – 938 тысяч декалитров, коньяка – 73 тысячи, ликероводочных изделий – 60 тысяч, вина – 320 тысяч.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанам представили концепцию благоустройства лесопосадки у ТРК «Столица». Что там появится.

- Какие работы планируют провести в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU