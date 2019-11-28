2019-11-28T10:33:07+03:00
Общество

14 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь за 9 месяцев 2019 года

Это примерно 1,03 тысячи рублей в месяц на одного жителя
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Жители Удмуртии за девять месяцев 2019 года потратили на алкоголь 14 млрд рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

Примерно один житель тратит на алкоголь 1,03 тысячи рублей в месяц, это больше, чем на покупку мяса – 913 рублей, кондитерских изделий – 492 рубля, хлебобулочных изделий – 464 рубля и лекарств – 317 рублей.

Самым популярным напитком среди жителей республики являются пиво и пивные напитки. За представленный период их продали в объеме 11,79 млн декалитров. Водки – 938 тысяч декалитров, коньяка – 73 тысячи, ликероводочных изделий – 60 тысяч, вина – 320 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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