Двое цыган в Удмуртии украли лошадей на 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-28T11:25:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии окончено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что двое цыган ночью проникали на территорию ферм в Алнашском и Можгинском районах, похищали лошадей и вывозили на транспорте либо перегоняли верхом в Татарстан. Там они продавали животных случайным лицам, - сообщает пресс-служба.

Обвиняемые были задержаны сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии на территории Пермского края. Мужчины причастны к кражам восьми лошадей, ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- "Сладкоежка": Филиппа Киркорова встретили в Ижевске конфетами и зефиром.

- Какой кошмар! В Воткинске медведь загрыз охотника.

ИСТОЧНИК KP.RU