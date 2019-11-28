Двое цыган в Удмуртии украли лошадей на 500 тысяч рублей
В Удмуртии окончено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что двое цыган ночью проникали на территорию ферм в Алнашском и Можгинском районах, похищали лошадей и вывозили на транспорте либо перегоняли верхом в Татарстан. Там они продавали животных случайным лицам, - сообщает пресс-служба.
Обвиняемые были задержаны сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии на территории Пермского края. Мужчины причастны к кражам восьми лошадей, ущерб составил более 500 тысяч рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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