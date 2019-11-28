2019-11-28T11:25:40+03:00
Происшествия

Двое цыган в Удмуртии украли лошадей на 500 тысяч рублей

Расследование уголовного дела окончено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии окончено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что двое цыган ночью проникали на территорию ферм в Алнашском и Можгинском районах, похищали лошадей и вывозили на транспорте либо перегоняли верхом в Татарстан. Там они продавали животных случайным лицам, - сообщает пресс-служба.

Обвиняемые были задержаны сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии на территории Пермского края. Мужчины причастны к кражам восьми лошадей, ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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