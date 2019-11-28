2019-11-28T11:21:15+03:00
Общество

Филиппа Киркорова в Ижевске встретили конфетами и зефиром

Артист представит концертную программу 28 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/borisizhФото: instagram.com/borisizh
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Филиппа Киркорова в Ижевске встретили конфетами и зефиром. Фото в «Инстаграм» выложил концертный организатор Борис Рубиновский.

- 3 часа ночи. Я встретил моего любимого артиста и друга Филиппа Киркорова, который сегодня вечером выйдет на сцену ДК «Аксион» в своём грандиозном шоу «Цвет настроения». На фото вы также можете увидеть дневной запас свежайших конфет и разных зефирок, которые очень любит Филипп, поэтому, специально для него, вчера мои друзья в Сарапуле изготовили их на кондитерской фабрике, - подписал фотографию Борис.

Напомним, не так давно в Ижевске был Максим Галкин, он вместе с Борисом Рубиновским записал небольшой ролик перед концертом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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