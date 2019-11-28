2019-11-28T15:23:29+03:00
Общество

25 комплексов фиксации нарушений установят в Удмуртии в 2020 году

Некоторые камеры уже установили в Ижевске, но еще не приняли
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии в 2020 году установят 25 комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Об этом рассказал начальник управления ГИБДД МВД по республике Руслан Набиев.

- На данный момент установлено 10 комплексов, которые запустят в следующем году. Также 25 комплексов установят в 2020 году. Участки пока неизвестны, мы будем прорабатывать, где есть концентрация ДТП и на региональных трассах в том числе, - рассказал Руслан Набиев.

25 комплексов фотовидеофиксации и 4 светофора установят в 2020 году в Удмуртии

00:00
00:00

Главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов рассказал, на каких улицах в Ижевске установят светофоры в 2020 году.

- На улицах 40 лет Победы у дома №116, Союзная у дома №87, Пушкинская 173а, на перекрестке 30 лет Победы и 5-я Подлесная. При дополнительном финансировании, возможно, появятся дополнительные участки, - поделился Фирдаус Мударисович.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал о причинах ДТП, в котором погиб фельдшер.

- В Удмуртии сразу в двух чтениях приняли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ профинансировал запуск нового лесоперерабатывающего производства
Травмированного лебедя спасли в Удмуртии
У государственного цирка Удмуртии установят статую клоуна
Совет отцов Удмуртии провел рейд по торговым точкам, которые продают алкоголь
Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место на первом этапе Кубка России по биатлону
Подозреваемого в вооруженном нападении на ломбард задержали в Удмуртии
Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал о причинах ДТП, в котором погиб фельдшер
Энергетики запретили продавать несовершеннолетним в Удмуртии
Водитель сбил в Ижевске женщину с трехлетним мальчиком
Двое цыган в Удмуртии украли лошадей на 500 тысяч рублей
Жители Ижевска вживую увидят легендарную рок-оперу Jesus Christ Superstar
Филиппа Киркорова в Ижевске встретили конфетами и зефиром
Медведь загрыз жителя Удмуртии
14 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь за 9 месяцев 2019 года
Ижевчанам презентовали концепцию благоустройства лесопосадки у ТРК «Столица»
«5 светофоров и 9 комплексов видеофиксации»: в Удмуртии обсудили планы на 2020 год
Аллея ясеней может появиться в Ижевске
По улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске ограничат движение на два дня
Учения по ликвидации ЧС на дороге пройдут в Удмуртии
Хорошо знакомый банк с новым названием
Из-за ДТП в Ижевске не было движения некоторых троллейбусов
На улице Телегина в Ижевске водитель насмерть сбил 51-летнюю женщину
Двоих жителей Удмуртии оштрафовали на миллион рублей за незаконную рыбалку
Жители Ижевска вживую увидят легендарную рок-оперу Jesus Christ Superstar
Фигуристка Елизавета Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп
За 2019 год в Ижевске зарегистрировали более 300 наездов на пешеходов
«У нас в приоритете дети»: глава Удмуртии рассказал о дальнейшей поддержке ХК «Ижсталь»