25 комплексов фиксации нарушений установят в Удмуртии в 2020 году

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-28T15:23:29+03:00

Некоторые камеры уже установили в Ижевске, но еще не приняли

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В Удмуртии в 2020 году установят 25 комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Об этом рассказал начальник управления ГИБДД МВД по республике Руслан Набиев.

- На данный момент установлено 10 комплексов, которые запустят в следующем году. Также 25 комплексов установят в 2020 году. Участки пока неизвестны, мы будем прорабатывать, где есть концентрация ДТП и на региональных трассах в том числе, - рассказал Руслан Набиев.

25 комплексов фотовидеофиксации и 4 светофора установят в 2020 году в Удмуртии 00:00 00:00

Главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов рассказал, на каких улицах в Ижевске установят светофоры в 2020 году.

- На улицах 40 лет Победы у дома №116, Союзная у дома №87, Пушкинская 173а, на перекрестке 30 лет Победы и 5-я Подлесная. При дополнительном финансировании, возможно, появятся дополнительные участки, - поделился Фирдаус Мударисович.

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ИСТОЧНИК KP.RU