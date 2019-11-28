25 комплексов фиксации нарушений установят в Удмуртии в 2020 году
В Удмуртии в 2020 году установят 25 комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Об этом рассказал начальник управления ГИБДД МВД по республике Руслан Набиев.
- На данный момент установлено 10 комплексов, которые запустят в следующем году. Также 25 комплексов установят в 2020 году. Участки пока неизвестны, мы будем прорабатывать, где есть концентрация ДТП и на региональных трассах в том числе, - рассказал Руслан Набиев.
25 комплексов фотовидеофиксации и 4 светофора установят в 2020 году в Удмуртии
Главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов рассказал, на каких улицах в Ижевске установят светофоры в 2020 году.
- На улицах 40 лет Победы у дома №116, Союзная у дома №87, Пушкинская 173а, на перекрестке 30 лет Победы и 5-я Подлесная. При дополнительном финансировании, возможно, появятся дополнительные участки, - поделился Фирдаус Мударисович.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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