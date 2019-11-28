2019-11-28T12:21:14+03:00
Общество

Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал о причинах ДТП, в котором погиб фельдшер

ДТП произошло 22 ноября поздно вечером
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал о причинах ДТП, в котором погиб фельдшер скорой помощи и пациентка.

- Трагедия произошла в 21:00 на 198 км федеральном автодороги, водитель «ГАЗ Валдай» выехал на «встречку» и врезался в скорую помощь. Возбуждено уголовное дело проводится расследование, основная версия - утомленное состояние водителя, заснул. Следствие покажет основные причины, я сам был на месте происшествия. При этом недостатков дорожной сети не выявлено, - рассказал Руслан Набиев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

Напомним, фельдшер Николай Загребин и 69-летняя пациентка погибли на месте. 25 ноября в Якшур-Бодьинской районной больнице, где работал погибший врач, состоялось прощание. Мужчине было всего 30 лет, 10 из которых он проработал фельдшером на скорой помощи в родном Якшур-Бодьинском районе (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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