Подозреваемого в вооруженном нападении на ломбард задержали в Удмуртии
В Удмуртии по «горячим следам» задержали подозреваемого в вооруженном разбойном нападении на ломбард. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что в ломбард зашел мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему деньги. Забрав из кассы 470 тысяч рублей, мужчина скрылся, - сообщает ведомство.
По горячим следам подозреваемый был задержан, им оказался 36-летний ранее судимый житель Сарапула. В ходе досмотра машины были обнаружены и изъяты похищенные деньги.
На данный момент задержанный находится в изоляторе временного содержания. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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Ограбление в Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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