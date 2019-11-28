Совет отцов Удмуртии провел рейд по торговым точкам, которые продают алкоголь

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-28T15:26:59+03:00

В итоге из киоска на улице 9 Января изъяли алкоголь

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В Ижевске совет отцов Удмуртии провел рейд по торговым точкам, продающим алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба города.

- 27 ноября после 22:00 была проведена контрольная закупка алкоголя в киоске на улице 9 Января. После видеофиксации факта продажи алкоголя был вызван наряд полиции, составлен протокол. На продавца наложен административный штраф, алкоголь изъят, - сообщает пресс-служба.

По словам депутата госсовета Удмуртии Николая Краснова, на этот киоск поступали жалобы от жителей домов. Алкоголь продавали круглосуточно, и людей это беспокоит. Пьяные люди способны на многое, взрослые боятся отпускать своих детей вечером, зная, что рядом есть такие точки продажи.

- В дальнейшем мы продолжим эту работу, поскольку задача нашей общественной организации - очистить город таких «алкогольных точек», - подчеркнул председатель Совета отцов республики Дмитрий Чистяков.

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ИСТОЧНИК KP.RU