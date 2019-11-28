Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место на первом этапе Кубка России по биатлону
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева завоевала серебро на первом этапе Кубка России сезона 19/20. Об этом сообщает портал sports.ru.
В Тюмени 28 ноября стартовали соревнования в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Женщины разыграли медали в «Жемчужине Сибири». Первое место заняла экс-лыжница из Удмуртии Резеда Сибгатуллина, Ульяна Кайшева уступила ей 14,7 секунды и замкнула призовую тройку Наталья Ушкина из Мордовии.
- Самочувствие нормальное. Бежалось, правда, достаточно тяжело, а вот стрелялось в спринте хорошо. На рубежах я приложила максимальную концентрацию, - цитирует Ульяну портал.
Спортсменки прошли огневые рубежи без промахов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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