Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место на первом этапе Кубка России по биатлону

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-28T13:36:12+03:00

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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева завоевала серебро на первом этапе Кубка России сезона 19/20. Об этом сообщает портал sports.ru.

В Тюмени 28 ноября стартовали соревнования в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Женщины разыграли медали в «Жемчужине Сибири». Первое место заняла экс-лыжница из Удмуртии Резеда Сибгатуллина, Ульяна Кайшева уступила ей 14,7 секунды и замкнула призовую тройку Наталья Ушкина из Мордовии.

- Самочувствие нормальное. Бежалось, правда, достаточно тяжело, а вот стрелялось в спринте хорошо. На рубежах я приложила максимальную концентрацию, - цитирует Ульяну портал.

Спортсменки прошли огневые рубежи без промахов.

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ИСТОЧНИК KP.RU