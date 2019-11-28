2019-11-28T14:50:36+03:00
Общество

Травмированного лебедя спасли в Удмуртии

Он не смог улететь в теплые страны
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ ветеринарии УдмуртииФото: пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии
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В Удмуртии неравнодушные люди спасли травмированного лебедя-шипуна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии по республике.

- Жители деревни Уйвай Медла Дебесского района увидели на водоеме лебедя, у которого было травмировано крыло. Из-за этого он не смог улететь в теплые страны со своими сородичами. Жители отловили птицу, когда водоем уже покрывался льдом и сообщили в Минприроды республики, - сообщает пресс-служба.

Ветврачи провели осмотр птицы и взяли материал для исключения особо опасных заболеваний. В ближайшее время лебедя планируют отправить в зоопарк Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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