У государственного цирка Удмуртии установят статую клоуна

СЕГОДНЯ 14:38 2019-11-28T16:36:52+03:00

Статуя будет высотой около двух метров

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В Ижевске установят двухметровую статую клоуна у государственного цирка республики. Об этом «Комсомольской правде»-Ижевск» рассказали в пресс-службе цирка.

- Статую будут устанавливать в субботу, 30 ноября, в 09:30. Думаю в течение дня ее установят и жители смогут сделать фотографии. Статуя представляет собой рыжего клоуна, который держит в руках шляпу. Мы надеемся, что она станет еще одной достопримечательностью города, - сообщил Владимир Шкелев.

К слову, статую из металла делали полтора месяца в Ижевске местные мастера.

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ИСТОЧНИК KP.RU