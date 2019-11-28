ВТБ профинансировал запуск нового лесоперерабатывающего производства

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-28T16:40:00+03:00

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В 2018 году банк предоставил предприятию финансированиев размере 720млн рублей сроком на 5 лет.

В торжественном мероприятии приняли участие главареспублики Александр Бречалов,управляющий банка ВТБ в регионе Екатерина Шумковаи директор ООО ТПК «Восток-ресурс» Роман Асадуллаев.

Новое высокотехнологичное производство, оснащенное современным европейским оборудованием,будет выпускать не менее200 тыс. куб. метров пиломатериалов в год. Это позволит увеличить текущую производительность компании в 4 раза.На предприятии будет создано более 150 новых рабочих мест. Данный инвестиционный проект включен в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил: «Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в разработке и запуске этого проекта. Развитие лесной отрасли крайне важно для республики. Ситуация в отрасли меняется. В этом году экспорт лесоматериалов в необработанном виде, так называемого «кругляка», снизился почти в 9 раз. Если в 2018 году из республики вывозилось 42 тысячи тонн необработанной древесины, то в 2019 году нам удалось замедлить негативную тенденцию и сократить вывоз «кругляка» до 5 тысяч тонн, в том числе за счет развития биржевой торговли лесом в рамках соглашения с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. И сегодня здесь, на новом производстве, будут выпускать конкурентоспособную готовую продукцию, востребованную во всем мире. Перед нами стоит задача завоевывать для предприятия дополнительные рынки сбыта».

Управляющийбанка ВТБ в УдмуртииЕкатерина Шумкова прокомментировала:«Поддержка региональных компаний является одним из приоритетов деятельности ВТБ. Открытие нового производстванашего партнера, компании «Восток-ресурс» —это крупноесобытие для региона, и мы искренне рады, что данный проект осуществленпри нашем участии. ВТБнамеренактивно содействовать развитиюпредпринимательства республики, предоставляя партнерам не только эффективные финансовые инструменты для решения их задач, но и широчайшую экспертизу по всему спектру вопросов ведения бизнеса, выступая в качестве персонального банка-консультанта».

Директор ООО ТПК «Восток-ресурс» Роман Асадуллаевподчеркнул: «Запуск нового производствапозволит нам увеличить объемы выпускаемой продукции, повысить экспортный потенциал и вывести внутренние процессы на новый,более высокий технологический уровень.Мы признательны руководству республики и банку ВТБ, поддержавшим реализацию нашего проекта».

Для справки:

ООО ТПК «Восток-ресурс» - лесозаготовительная и лесоперерабатывающая производственная компания,существует на рынке с 2002 года.Образована на территории бывшего леспромхоза, история которого начиналась с 1937 года. Основной деятельностью предприятия является производство и продажа пиломатериалов, а также круглых лесоматериалов на экспорт и на внутренний рынок.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU