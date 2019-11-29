Подросткам в Удмуртии могут запретить покупать никотиновые пэки

СЕГОДНЯ 06:50 2019-11-29T06:50:27+03:00

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Продажу никотиновых пэков могут запретить несовершеннолетним в Удмуртии. Законопроект уже разработал Госсовет республики. Об этом сообщает Надежда Михайлова, заместитель председателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии парламента по здравоохранению, демографической и семейной политике.

-— Этот законопроект нами уже разработан, и я думаю, что сегодня-завтра мы его разместим для оценки регулирующего воздействия на интернет-портале. Для юридического лица максимальная санкция, предполагаемая в проекте закона, учитывая тот резонанс и то распространение, которое сегодня есть, от 500 тысяч до 1 млн рублей, — заявила Михайлова.

Никотиновые пэки - новое увлечение среди подростков. Ради шайбы такого вещества дети готовы бегать в одних трусах по морозу. Чем опасны никотиновые пэки, мы обсуждали на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU