На военную службу осенью 2019 года призвали 420 ижевчан
На военную службу осенью 2019 года призвали 420 ижевчан. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
- В ближайшие три недели планируется направить в войска еще 138 призывников. По информации военкоматов, в этом году подлежат вызову на призывную комиссию 6 013 человек, из них явились на призывной пункт 1 532 человека. Около 50% призывников в настоящее время не оповещены, поскольку возникают сложности с вручением им повестки, - сообщает пресс-служба.
На данный момент на дополнительное медицинское обследование направлен 1061 призывник,из них не завершили обследование 364 человека.
Также, ответственность за уклонение от военной службы установлена уголовным кодексом России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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