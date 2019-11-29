СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-29T14:49:29+03:00

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В Башкортостане недалеко от Нефтекамска произошло столкновение фуры с фруктами и тепловоза. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Удмуртии.

- Около 13:00 на регулируемом переезде состав их трех вагонов столкнулся с фурой «Вольво» с полуприцепом, которая перевозила фрукты. В результате ДТП никто не пострадал, так как составитель вагонов спрыгнул с подножки вагона. При этом один вагон сошел с рельсов, - сообщает ведомство.

Фото: ГИБДД по Башкортостану

Виновником ДТП стал водитель фуры - несмотря на красный сигнал светофора перед приближающимся поездом, он поехал через пути.

На место происшествия выезжали сотрудники Удмуртской транспортной прокуратуры. По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/746851" frameborder="0"></iframe> Транспортной прокуратурой Удмуртии организована проверка по факту столкновения фуры и тепловоза.

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ИСТОЧНИК KP.RU