Транспортной прокуратурой Удмуртии организована проверка по факту столкновения фуры и тепловоза
В Башкортостане недалеко от Нефтекамска произошло столкновение фуры с фруктами и тепловоза. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Удмуртии.
- Около 13:00 на регулируемом переезде состав их трех вагонов столкнулся с фурой «Вольво» с полуприцепом, которая перевозила фрукты. В результате ДТП никто не пострадал, так как составитель вагонов спрыгнул с подножки вагона. При этом один вагон сошел с рельсов, - сообщает ведомство.
Фото: ГИБДД по Башкортостану
Виновником ДТП стал водитель фуры - несмотря на красный сигнал светофора перед приближающимся поездом, он поехал через пути.
На место происшествия выезжали сотрудники Удмуртской транспортной прокуратуры. По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.
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Транспортной прокуратурой Удмуртии организована проверка по факту столкновения фуры и тепловоза.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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