Первый день календарной зимы в Удмуртии будет снежным
В Удмуртии первый день календарной зимы будет снежным. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В субботу, 30 ноября, благодаря антициклону осадков не ожидается, днем будет -3…-8 градусов, ночью -5…-4 градусов.
В воскресенье, 1 декабря, под влиянием фронтальной системы пройдет мокрый снег, ветер усилится до 14 м/с. Днем ожидается потепление до 0…-5 градусов, ночью −2 градуса. На дорогах снежный накат и заносы.
На следующей неделе похолодает, в понедельник, 2 декабря ожидается -2…-7 градусов, вечером -9…-11 градусов. На дорогах гололедица. На неделе температура ночью составит -10…-15 градусов, днем -5…-10 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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