2019-11-29T14:42:02+03:00
Общество

Первый день календарной зимы в Удмуртии будет снежным

Какая погода ждет ижевчан в выходные
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии первый день календарной зимы будет снежным. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В субботу, 30 ноября, благодаря антициклону осадков не ожидается, днем будет -3…-8 градусов, ночью -5…-4 градусов.

В воскресенье, 1 декабря, под влиянием фронтальной системы пройдет мокрый снег, ветер усилится до 14 м/с. Днем ожидается потепление до 0…-5 градусов, ночью −2 градуса. На дорогах снежный накат и заносы.

На следующей неделе похолодает, в понедельник, 2 декабря ожидается -2…-7 градусов, вечером -9…-11 градусов. На дорогах гололедица. На неделе температура ночью составит -10…-15 градусов, днем -5…-10 градусов.

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- Транспортной прокуратурой Удмуртии организована проверка по факту столкновения фуры и тепловоза.

- Еще одного пациента доставили в больницу Ижевска с помощью санавиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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