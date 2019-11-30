2019-11-30T08:10:09+03:00
Общество

Столовую одного из ижевских заводов закрыли на 30 дней

Ранее сообщалось, что рота- и норовирусом заразилось более 30 человек
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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Столовую одного из ижевских заводов закрыли на 30 дней из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Напомним, что в период с 22 по 23 ноября в больницы города обратилось более 30 человек с пищевым отравлением. 11 из них были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Врачи диагностировали вирусную диарею и норовирусную инфекцию.

В столовую направилась рабочаю группа Роспотребнадзора. Специалисты направили в лабораторию пробы продуктов и питьевой воды, а также взяли анализы у людей, которые работают в пищеблоке. На кухонных поверхностях и в образцах пищи уже обнаружены возбудители заболевания: норовирусы и ротавирусы.

- Провели исчерпывающий комплекс мероприятий, чтобы не допустить негативного развития ситуации <…>, - прокомментировала пресс-служба завода. - Проведена углубленная обработка помещений пищеблока, оборудования и посуды. Ведётся анализ качества поставленных продуктов. На ходе производственного процесса ситуация не отразится.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Подробнее о происшествии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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