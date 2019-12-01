В Ижевске осудили мошенницу, обманувшую жителей на 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-01T08:57:09+03:00

Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии

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Ижевчанку признали виновной в совершении серии преступлений. Под предлогом организации совместного бизнеса, женщина похитила у доверчивых жителей несколько миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, обвиняемая входила в доверие к гражданам, чтобы они передали ей деньги для закупки продуктов питания с целью дальнейшей перепродажи. Все происходило в течение 2016 - 2018 годов.

Однако полученные деньги женщина тратила на собственные нужды и возвращать их не планировала. Подобным образом она украла более четырех миллионов рублей.

Часть ущерба была возмещена во время расследования, на часть имущества наложили арест. Суд назначил мошеннице четыре года исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU