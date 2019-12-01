Ижевские кадеты встанут в почетном карауле Брестской крепости
30 ноября 11 лучших кадетов Ижевска выехали в Брест. Там они примут участие в торжественном церемониале службы «Пост № 1» на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
Чтобы отправиться в Республику Беларусь, кадеты несколько месяцев проводили многочасовые тренировки около Вечного огня. Учились стоять на посту, отрабатывали чеканный шаг, выучили весь церемониал Поста № 1 Брестской крепости.
Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в следующем году в Брест отправится более масштабная делегация кадетов города. Они будут нести почетный караул в год 75-летия Великой Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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