Ижевские кадеты встанут в почетном карауле Брестской крепости

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-01T11:12:25+03:00

30 ноября они отправились в Брест

Изменить размер текста: A A

30 ноября 11 лучших кадетов Ижевска выехали в Брест. Там они примут участие в торжественном церемониале службы «Пост № 1» на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Чтобы отправиться в Республику Беларусь, кадеты несколько месяцев проводили многочасовые тренировки около Вечного огня. Учились стоять на посту, отрабатывали чеканный шаг, выучили весь церемониал Поста № 1 Брестской крепости.

Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в следующем году в Брест отправится более масштабная делегация кадетов города. Они будут нести почетный караул в год 75-летия Великой Победы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

- В Удмуртии сразу в двух чтениях приняли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

- Ижевчанам представили концепцию благоустройства лесопосадки у ТРК «Столица». Что там появится.

ИСТОЧНИК KP.RU