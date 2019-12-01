2019-12-01T12:49:36+03:00
Общество

Лучшие студенты вузов Удмуртии получили именные премии

Премии были удостоены 19 человек
Наталья Сорокина
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Фото: пресс-служба Минобразования УРФото: пресс-служба Минобразования УР
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19 самых успешных студентов высших учебных заведений Удмуртии получили в этом году премии Госсовета республики. Из них пять студентов - из ИжГТУ, четверо - из УдГУ, четверо - из ИжГСХА, трое - из ИГМА, трое - из ГГПИ.

Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии, премию вручают студентам, которые отличились в освоении образовательных программ, исследовательской деятельности и активно участвуют в общественной работе. Размер ежегодной именной премии - 11500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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