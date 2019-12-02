Недоступная среда у поликлиники и валежник: глава Ижевска прогулялся по Индустриальному району
В субботу, 30 ноября, глава Ижевска вышел на традиционную прогулку по районам города. На этот раз он приехал в Индустриальный район. Обо всех недостатках он написал на своей странице во «ВКонтакте».
- Всем главам районов – перекопы на контроль. Перекоп на Дзержинского, видимо давненько был. Не очень доступная среда у детской поликлинике, службе благоустройства отработать весной. Нет валежнику! Каждый раз одно и то же. Управлению благоустройства – демонтировать сооружение (идеальное место для закладок). Несанкционированная реклама – отработать муниципальной милиции, - написал Олег Николаевич.
Фото: страница Олега Бекмеметьева
Но кроме замечаний была и похвала – тротуар на улице Строителей глава города назвал идеальным и попросил службу благоустройства сохранять такое состояние до конца зимы.
Напомним, Глава города совершил очередную прогулку по городу - на этот раз по Первомайскому району. Что хорошего и плохого увидел Олег Николаевич?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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