«А почему бы и нет?»: пенсионер из Удмуртии уехал с женой жить в Турцию

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-02T08:00:48+03:00

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30 ноября на телеканале НТВ вышел сюжет «Как жить на пенсию припеваючи» (16+), в котором рассказали о пенсионере из Удмуртии, который уехал жить с женой в Турцию.

- Однажды по телевизору увидел передачу, как простые русские пенсионеры, не богатеи, обычные люди — поехали жить в Египет. Корреспондент очень красочно описывал их жизнь. Тогда впервые закралась мысль, что ведь и мы так можем. А почему бы и нет? Вот так все получилось, - рассказал в сюжете Николай Зеленин.

И уже через полгода, продав свой деревенский дом, они переехали в турецкую Аланию. Маленькой российской пенсии на все хватает.

- Мы ни в чем себе не отказываем. Овощи, фрукты у нас круглый год, покупаем мясо, что хотим, - говорит Николай.

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Как жить на пенсию припеваючи: житель Удмуртии переехал в Турцию с женой .Средняя по России пенсия составляет около 15 тысяч рублей. Если вычесть траты на коммуналку и лекарства, останется не больше половины. Поэтому и продовольственная корзина среднестатистического пенсионера не отличается разнообразием. Большинство пенсионеров, если и жалуются на жизнь, то с тезисом о том, что старость может быть только скромной, смирились. Но так считают далеко не все. Существует и другой параллельный мир, который населяют российские пенсионеры - не состарившиеся бизнесмены и олигархи, а самые обычные дедушки и бабушки. Только вместо тесных квартир у них апартаменты или бунгало на берегу моря. А их продовольственная корзина - как полка экзотических продуктов в дорогом супермаркете: свежие фрукты, овощи, только что выловленные дары моря. И все это на ту же самую российскую пенсию. Георгий Енбаев, пенсионер: "Большую часть жизни я прожил в Сибири. Холод, мошка летом. Мне настолько все это надоело, что я решил уехать в Таиланд". Георгий признается, что пенсии 20 тысяч рублей на жизнь в Таиланде ему не хватает. Но в горячий сезон он может заработать до 30 тысяч бат. В России Георгий тоже не сидел бы сложа руки, но для него дайвинг - это даже не работа, а приятное времяпрепровождение. В Таиланде он может заработать до 30 тысяч бат, правда только в горячий сезон. По действующему курсу обмена, 30 тысяч бат - более 60 тысяч рублей. А если бы он сдал свою квартиру в Ханты-Мансийске в аренду за 30 тысяч рублей, ему вообще не нужно было бы работать: эти деньги с лихвой бы покрывали все расходы на проживание. Пока же пенсии Георгия хватает на месячную аренду двухкомнатной квартиры и оплату коммунальных платежей. Что нужно сделать, чтобы легализовать себя в Таиланде? По тайским законам, раз в год необходимо получать пенсионную визу и подтверждать свою финансовую состоятельность. И для этого совсем необязательно выезжать из страны. Георгий Енбаев: "Надо показать 800 тысяч бат, чтобы лежали на счету. Это 1 млн 600 тысяч рублей". Но есть и свои подводные камни: такая виза не дает право работать. На этот случай у Георгия есть, как он сам говорит, "крыша" - его тайская официальная жена Самран. Все документы о работе можно оформить и на нее. Ему 63, а Самран сегодня исполняется 61 год. Живут скромно, но оба абсолютно счастливы. Спустя 10 лет постоянного проживания в Таиланде, он решил исполнить и мечту жизни своего родного человека. Полтора года назад Георгий перевез сюда из Саратова свою 93-летнюю мать. Надежда Половникова, мать Георгия Енбаева: "Я получаю пенсию 27 тысяч - как репрессированная и за инвалидность. Здесь, конечно, тоже бы не хватило, но мы с Гошей пополам теперь". Есть и другие райские места, где на скромные деньги безбедно коротают свои дни российские пенсионеры. Галина Редькина из Новосибирска приехала в индонезийский Бали. Помимо пенсии 11 тысяч рублей, 56-летняя Галина подрабатывает удаленно в Интернете. Говорит, что здесь, на Бали, кажется, сбылась мечта всей ее жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU