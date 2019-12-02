Ижевчанка чуть не покинула проект «Танцы» на ТНТ

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-02T10:11:08+03:00

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30 ноября, в субботу, на телеканале ТНТ вышел новый выпуск проекта «Танцы» (16+), в котором участвует ижевчанка Диляра Шакирьянова.

В самом начале программы ведущая объявила номинантов на вылет, среди танцовщиков оказалась и Диляра, которой не хватило поддержки зрителей. В этом выпуске Диляра танцевала с группой Drama Kings*в стиле джаз.

- Мне показалось, что она стала заложником своего стиля. Эмоционально она проиграла этим троим, - сказал Иван Дорн.

- Дилярочка, это совершенно не твоя стихия, но потянуть эту ношу - дорогого стоит, - сказала Татьяна Денисова.

Фото: instagram.com/tatyanadenysova

В конце программы Татьяна Денисова дала еще один шанс ижевчанке. Голосование уже началось, и продлится до вторника,3 декабря 14:00. Проголосовать за Диляру можно в приложении THT-CLUB в разделе LIVE**.

*Драма кингс

**Лайв

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ТАНЦЫ на ТНТ ижевчанка Диляра Шакирьянова .

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ИСТОЧНИК KP.RU