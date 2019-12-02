Бывшего замначальника отдела полиции Ижевска осудили за превышение полномочий

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-02T10:07:49+03:00

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В Ижевске вступил в законную силу приговор в отношении бывшего замначальника отдела полиции города, которого обвиняли в превышении полномочий и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

- Установлено, что подозреваемый, занимая указанную должность, фальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Подбрасывал вещества непричастным лицам, - сообщает пресс-служба.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года и 3 месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU