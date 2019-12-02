Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода
В Удмуртии на 5 километре автодороги «Окружная Ижевска – п. Сокол» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 64-летний водитель машины «Лифан» сбил 67-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода без световозвращающих элементов, - сообщает ведомство.
В результате происшествия мужчина скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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