Девочку из Ижевска пригласили в офис Discovery за проект «Спасти тигра»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-02T12:40:29+03:00

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Ижевчанку Екатерину Черепанову пригласили в офис Discovery* на вручение диплома за первое место в мире. Об этом рассказала в соцсетях мама девочки Мария Черепанова.

- Помочь тиграм так и не получилось, спонсоров мы не нашли, в школе сказали, что тема социальная и не подходит исследовательской конференции, но диплом участника вручили. Но как-то осенью позвонили из фонда защиты тигров из Владивостока и попросили разрешения выставить нашу работу на международный конкурс. И вот нас пригласили в офис Дискавери в Москве на вручение диплома, - пишет мама девочки.

В Москве 29 ноября, в пятницу, Кате вручили диплом за 1-е место среди детей, помогающим тиграм.

*Дискавери

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В субботу вышел новый выпуск проекта "Танцы" на ТНТ, в котором участвует ижевчанка Диляра Шакирьянова. Как она выступила и осталась ли в проекте, читайте по ссылке.

- Бесстрашные ижевчане успели опробовать лед на ижевском пруду до снега. Собрали небольшой фоторепортаж.

"Спасти амурского тигра": девочка из Ижевска получила награду от офиса Дискавери .Научно-благотворительный проект ученицы первого класса из Ижевска Кати Черепановой. Я очень хочу спасти тигров, но у меня нет денег, потому что я ещё маленькая. У меня есть только мои хорошие оценки.

ИСТОЧНИК KP.RU