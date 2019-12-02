Ижевчанка обманула представителей банка, чтобы получить кредит в размере более 1,9 млн рублей
В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Установлено, что в январе 2019 года подозреваемая, чтобы получить кредит в размере более 1,9 млн рублей, предоставила в банк ложные сведения о размере своей зарплаты. В документе она указала, что получает ежемесячно около 100 тысяч рублей, тогда как по факту она получала 11 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.
После получения кредита, женщина платила несколько платежей по договору, а потом выплаты прекратились.
На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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