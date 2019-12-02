Неизвестный мужчина напал на учителя в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-02T18:11:03+03:00

Он требовал у женщины деньги

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В Удмуртии жительница Глазова обратилась в полицию с сообщением о нападении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Около 07:20 на остановке общественного транспорта к учительнице подошел незнакомый мужчина и потребовал деньги. Получив отказ, мужчина достал нож и начал угрожать. Женщина отдала имеющиеся деньги, после этого он скрылся, - сообщает пресс-служба.

Со слов потерпевшей экспертом криминалистом был составлен фоторобот подозреваемого, по которому в последующем оперативники установили и задержали 36-летнего неработающего, ранее судимого уроженца Юкаменского района.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. На данный момент возбуждено уголовное дело статье «разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU