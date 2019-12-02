2019-12-02T14:23:40+03:00
Общество

Школьники из Ижевска спасли от ястреба голубя

Птица оказалась домашней
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: school97.ruФото: school97.ru
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Ижевские школьники спасли домашнего голубя от ястреба. Об этом сообщается на сайте школы №91.

Фото: school97.ru

Фото: school97.ru

- Спасаясь от нападения, голубь стал биться в окно кабинета. Школьники, находившиеся в кабинете, спасли птицу. Оказалось, птица была окольцована и принадлежала голубеводу из городка Машиностроителей, - сообщается на сайте.

Птицу вернули владельцу, позвонив по номеру телефона, который был выбит на кольце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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