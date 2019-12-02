Школьники из Ижевска спасли от ястреба голубя
Ижевские школьники спасли домашнего голубя от ястреба. Об этом сообщается на сайте школы №91.
Фото: school97.ru
- Спасаясь от нападения, голубь стал биться в окно кабинета. Школьники, находившиеся в кабинете, спасли птицу. Оказалось, птица была окольцована и принадлежала голубеводу из городка Машиностроителей, - сообщается на сайте.
Птицу вернули владельцу, позвонив по номеру телефона, который был выбит на кольце.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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