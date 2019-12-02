2019-12-02T13:32:36+03:00
Общество

По факту отравления семьи угарным газом в Удмуртии организована доследственная проверка

В числе пострадавших двое малолетних детей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Сарапуле (Удмуртия) организована доследственная проверка по факту отправления угарным газом семьи из четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- По данным проверки, 30 ноября, в субботу, из своей квартиры были доставлены в больницу женщина, мужчина и их двое малолетних детей. Предположительно, причиной недомогания явилось отравление угарным газом. В их квартире стоит газовая колонка, - сообщает пресс-служба.

На данный момент женщине и детям еще оказывается медпомощь, мужчину уже выписали. В рамках проверки следователи будут устанавливать причины и обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение по статье 238 уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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