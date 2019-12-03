На улице Горького в Ижевске произошел порыв на теплотрассе

СЕГОДНЯ 06:00 2019-12-03T06:04:46+03:00

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Сегодня ночью на ул. М. Горького произошел порыв на теплотрассе диаметром 500 мм в районе Летнего сада. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с этим, движение по полосе в сторону центра на участке от Бородина до Советской перекрыто. Троллейбусы №6 и 9 ездят только до центра. В Металлург и из Металлурга можно будет добраться только трамваем.

Горожан просят заранее планировать свои маршруты.

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ИСТОЧНИК KP.RU