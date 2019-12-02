Через улицу Берша в Ижевске запустят автобус №31
В Ижевске по улице Берша с 1 января 2020 года начнет курсировать автобус №31. Об этом сообщается в группе жителей микрорайонов «Восток» и «Тишино» «ВКонтакте».
- Автобус будет следовать по улице Берша через 7 мкрн «ТИШИНО». Также 18-ая маршрутка изменит направление движения также через 7 мкрн с применением штрафных санкций к перевозчику за несоблюдение маршрута, зафиксированное жителями, - сообщается в группе.
Ранее сообщалось, что отремонтированную дорогу по улице Берша откроют 1 декабря, но жители микрорайонов сообщают, что благоустройство светофоров и остановок должны завершить до 10 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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