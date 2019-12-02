Спасатели помогли 8-летней девочке из Удмуртии освободить застрявшую ногу

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-02T17:35:14+03:00

Во время игры нога ребенка соскользнула и застряла на беговой дорожке

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В Удмуртии спасатели помогли освободиться девочке, у которой застряла нога. Об этом сообщается на странице поисково-спасательная служба Удмуртии в «Инстаграм».

- В Глазове в ЕДДС 30 ноября поступило сообщение о том, что девочка застряла. Оказалось, во время игры на беговой дорожке нога девочки соскользнула и оказалась зажатой между барабаном и трапом, - сообщается на странице.

Спасатели, прибыв на место, успокоили испуганного ребенка и при помощи слесарного инструмента разобрали конструкции и освободили ногу. После этого девочку показали врачам.

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ИСТОЧНИК KP.RU