Спасатели помогли 8-летней девочке из Удмуртии освободить застрявшую ногу
В Удмуртии спасатели помогли освободиться девочке, у которой застряла нога. Об этом сообщается на странице поисково-спасательная служба Удмуртии в «Инстаграм».
- В Глазове в ЕДДС 30 ноября поступило сообщение о том, что девочка застряла. Оказалось, во время игры на беговой дорожке нога девочки соскользнула и оказалась зажатой между барабаном и трапом, - сообщается на странице.
Спасатели, прибыв на место, успокоили испуганного ребенка и при помощи слесарного инструмента разобрали конструкции и освободили ногу. После этого девочку показали врачам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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