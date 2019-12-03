Уроженка Удмуртии примет участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда» 2020

СЕГОДНЯ 06:25 2019-12-03T06:25:27+03:00

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Уроженка Удмуртии Елизавета Стрункова представит республику на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда» 2020. Об этом сообщается в официальной группе конкурса «ВКонтакте».

- 21 год. Петь начала очень рано. Любимыми программами на тв были музыкальные. С отличием окончила эстрадно-джазовый колледж в Москве. В 2014 году получила грант одаренным детям по Удмуртской республике. Победитель Всероссийских и Международных вокальных конкурсов. Пишет авторские песни,- отмечается в сообщении.

Отметим, что «Новая Звезда» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. В этом году на одной сцене соберутся не 85 сильнейших исполнителей, а 86. Специальный участник, победитель конкурса «Новая Звезда.Твой Шанс» Карина Арбельяни поборется за победу наряду с остальными музыкантами.

Масштабное голосование телезрителей по всей России и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят лучших вокалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU