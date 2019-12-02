Лже-экстрасенс похитил у жительницы Удмуртии более 500 тысяч рублей
В полицию обратилась 60-летняя жительница Можги (Удмуртия), у которой было похищено полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- По словам пенсионерки, она увидела объявление об оказании услуг экстрасенса и позвонила по номеру телефона. Неизвестный мужчина сообщил, что у нее есть опасные болезни и он сможет дистанционно избавиться от них. Женщина перевела имевшиеся деньги, а после этого оформила кредит в банке и займ в микрофинансовой организации, - сообщает пресс-служба.
Всего за услуги экстрасенса потерпевшая перевела 525 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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