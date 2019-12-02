2019-12-02T11:26:57+03:00
Происшествия

Лже-экстрасенс похитил у жительницы Удмуртии более 500 тысяч рублей

Мужчина рассказал, что сможет избавить женщину от болезней
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В полицию обратилась 60-летняя жительница Можги (Удмуртия), у которой было похищено полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По словам пенсионерки, она увидела объявление об оказании услуг экстрасенса и позвонила по номеру телефона. Неизвестный мужчина сообщил, что у нее есть опасные болезни и он сможет дистанционно избавиться от них. Женщина перевела имевшиеся деньги, а после этого оформила кредит в банке и займ в микрофинансовой организации, - сообщает пресс-служба.

Всего за услуги экстрасенса потерпевшая перевела 525 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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