Около 15 скульптур появятся в Ижевске в рамках фестиваля «Удмуртский лед»
С 27 января по 2 февраля 2020 года в Ижевске в очередной раз пройдет фестиваль «Удмуртский лед». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как отмечается в сообщении, на этот раз тема фестиваля - «Удмуртский лед - мечты полет», посвященная 100-летию государственности Удмуртии.
Скульптуры будут посвящены историческим событиям, легендам, мифам, сказкам удмуртского народа, государственным и религиозным деятелям Удмуртии, поэтам и писателям, художникам, скульпторам и архитекторам, музыкантам, связанным с Удмуртией, достопримечательностям, производству и природе Удмуртии.
По плану организаторов на фестивале будут представлены около 15 ледовых скульптур высотой не менее 3 м. Заявки на участие от скульпторов принимаются до 10 декабря здесь.
Напомним, что в прошлом году тема фестиваля звучала так - «Мои родники». Тогда к участию заявились 16 команд из 32 участников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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