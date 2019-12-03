2019-12-03T07:46:01+03:00
Происшествия

В «Удмуртских коммунальных системах» рассказали, когда планируют завершить работы на улице Горького

Ночью там произошел порыв
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: orbita96.ruФото: orbita96.ru
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В ночь со 2 на 3 декабря на ул. М. Горького, в районе Летнего сада, произошел порыв на теплотрассе. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Удмуртских коммунальных систем», сейчас на месте работает 2 оперативные бригады и 6 единиц техники.

- В три часа утра поступил сигнал, выехала ответственная бригада. В 4 часа удалось найти место порыва. Сейчас ведутся работы по согласованию с дорожными службами, троллейбусным депо, чтобы приступить к локализации. Жилые дома под отключение воды не попали, только 1 музыкальная школа, 6 офисных зданий и Государственный национальный театр республики, - рассказал руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций компании Энергосбыт Нил Миназитдинов. - Последний троллейбус из Металлурга пойдет в 8:15, после этого улицу М. Горького перекроют.

Сейчас устанавливаются соответствующие знаки. Предварительный срок окончания работ – 22:00 3 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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