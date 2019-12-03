2019-12-03T14:26:04+03:00
Происшествия

Группу наркосбытчиков осудят в Удмуртии

Двое из них уроженцы Пермского края
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Удмуртии окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя и двоих уроженцев Пермского края, которых обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что мужчины снимали квартиру в Устиновском районе Ижевска. Один из них покупал наркотики в Татарстане и привозил в Удмуртию для последующего сбыта. В квартире злоумышленники фасовали вещества и сбывали их через интернет путем закладок, - сообщает пресс-служба.

В ходе досмотра у обвиняемых было обнаружено 200 граммов наркотика и еще 400 граммов такого же вещества в квартире. Позже полицейские обнаружили на территории Завьяловского района Удмуртии 7 тайников с закладками синтетического наркотика, оборудованных обвиняемыми. Кроме того, полицейскими установлено, что один из уроженцев Пермского края находился в федеральном розыске за отделом полиции УМВД России по г. Екатеринбургу за совершение в 2018 году аналогичных преступлений.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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