2019-12-03T11:41:54+03:00
Происшествия

Водителя из Удмуртии, по вине которого в ДТП погибли два человека, будут судить

ДТП произошло 31 июля 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении жителя села Орловское, по вине которого в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что 31 июля 2019 года пьяный обвиняемый перевозил в машине двух не пристегнутых пассажиров на заднем сидении. Он не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, пассажиры вылетели из транспорта и погибли, - сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии: Кататься на коньках по льду нашего пруда я бы настоятельно не рекомендовал.

- По вине ижевчанина в деревне Удмуртии был отключен газ в 524 домах.

- В «Удмуртских коммунальных системах» рассказали, когда планируют завершить работы на улице Горького.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Горячий лёд»: Алина Загитова выступит на финале Гран-при в Турине
Необычное явление: ледяные блины заметили на водоеме в Удмуртии
Юного ижевчанина, который спас мужчину с инфарктом, наградили за отвагу и мужество
МЧС России по Удмуртии: кататься по льду пруда не рекомендуется
По вине ижевчанина в деревне Удмуртии был отключен газ в 524 домах
Около 15 скульптур появятся в Ижевске в рамках фестиваля «Удмуртский лед»
В «Удмуртских коммунальных системах» рассказали, когда планируют завершить работы на улице Горького
Ижевчане могут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг
Уроженка Удмуртии примет участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда» 2020
На улице Горького в Ижевске произошел порыв на теплотрассе
Через улицу Берша в Ижевске запустят автобус №31
15 тысяч квадратных метров и 4 тысячи посетителей: в Ижевске открылся каток на стадионе «Динамо»
Спасатели помогли 8-летней девочке из Удмуртии освободить застрявшую ногу
О брендах Удмуртии расскажет «Комсомолка»
Неизвестный мужчина напал на учителя в Удмуртии