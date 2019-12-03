Водителя из Удмуртии, по вине которого в ДТП погибли два человека, будут судить
В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении жителя села Орловское, по вине которого в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что 31 июля 2019 года пьяный обвиняемый перевозил в машине двух не пристегнутых пассажиров на заднем сидении. Он не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, пассажиры вылетели из транспорта и погибли, - сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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