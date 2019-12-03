2019-12-03T11:44:03+03:00
Общество

Необычное явление: ледяные блины заметили на водоеме в Удмуртии

Что это такое и как образуются такие «блины»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Виктор ДудоровФото: Виктор Дудоров
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В селе Чутырь (Удмуртия) на водоеме жители заметили необычное явление – так называемые ледяные блины. Что это такое и как образуется, рассказала начальник отдела гидрометобслуживания, пресс-секретарь Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина.

Фото: Виктор Дудоров

Фото: Виктор Дудоров

- При температуре воздуха, близкой к нулю, на поверхности воды может образовываться ледяное сало – такая форма льда в виде густого слоя мелких ледяных кристаллов. Затем, при выпадении снега и понижении температуры воздуха, ледяное сало обрастает снежной коркой, образуя так называемую снежуру. Ветер разделяет снежуру на части. Замерзшие образования шлифуются ветром и ледяной водой, делая края круглыми и похожими на блины, - написала Алла Шумихина на своей странице в соцсети.

Фото: Виктор Дудоров

Фото: Виктор Дудоров

Кстати, замерзший пруд в эти выходные стал местом притяжения всех любителей покататься на коньках. Собрали небольшой фоторепортаж (подробнее). А что о таком опасном развлечении думают сотрудники МЧС (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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